Şüphe üzerine durdurulan araçtan 10 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 10 gram uyuşturucu çıktı
18.12.2020 22:39
Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptıkları aramada 10 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptıkları aramada 10 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinile bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye attıkları sırada ilçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Otomobilde bulanan H.Ö, H.K ve V.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU
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