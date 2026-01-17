Şüpheli Ölümler Tahkim Davasını Gölgeliyor

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Irak– Türkiye ham petrol boru hattına ilişkin uluslararası tahkim davasında dava süreci devam ederken şüpheli ölümler yaşandığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, davada görev yapan hakemlerden ikisinin dava süreci devam ederken hayatını kaybettiğini, kalan hakemin ise "akıl sağlığı yok" iddiasıyla görevden alınmasının istendiğini belirtti.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi "13.02.2025 tarihli Nihai Kararı Dosyası"nı kaynak gösteren Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin, 2014–2018 yılları arasında Irak–Türkiye ham petrol boru hattında yaptığı usulsüz petrol taşıması nedeniyle görülen uluslararası tahkim sürecinde şüpheli ölümler yaşandığını tespit ettik."

Tahkim sürecinin 23 Mayıs 2014'te Irak Merkezi Hükümeti'nin başvurusu üzerine Fransa'daki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde başladığını belirten Yavuzyılmaz, davaya bakan üç hakemden birinin Irak, birinin Türkiye tarafından belirlendiğini, üçüncü hakemin ise ortak mutabakatla seçildiğini aktardı.

"Davaya bakan üç hakemden ikisi hayatını kaybetmiş"

Yavuzyılmaz, dava sürecinde yaşananları şu sözlerle sıraladı:

"Önce Tahkim Sekreteri görevden çekiliyor. Ardından Irak tarafının hakemi ölüyor. Sonrasında da Türk tarafının hakemi ölüyor. Böylece davaya bakan üç hakemden ikisi hayatını kaybetmiş oluyor."

Irak tarafının hakemi Prof. David Caron'ın ölüm nedeninin "ani ve hızlı gelişen hastalık sonucu kan zehirlenmesi (septisemi)" olarak açıklandığını belirten Yavuzyılmaz, Türk tarafının hakemi Prof. Emmanuel Gaillard'ın ölüm nedeninin ise "aort yırtılması (aort diseksiyonu)" olarak kayda geçtiğini ifade etti.

Yavuzyılmaz, paylaşımında, iktidarın hayatta kalan son hakemin de görevden alınması için girişimde bulunduğunu savunarak şu ifadeye yer verdi:

"AKP, son kalan üçüncü hakem için 'akıl sağlığı yoktur' diyerek görevden uzaklaştırılması talebinde bulunuyor ancak bu talep reddediliyor."

Davanın 13 Şubat 2023 tarihine kadar sonuçlanmadığını kaydeden Yavuzyılmaz, bu süre boyunca usulsüz petrol taşınmasının sürdüğünü ileri sürdü. Yavuzyılmaz, iki tahkim hakeminin aynı dava süreci içinde ani şekilde hayatını kaybetmesinin, uluslararası tahkim camiasında "nadir görülen bir durum" olarak değerlendirildiğini ve hukuk literatüründe "trajik tesadüfler serisi" olarak adlandırıldığını da belirtti.