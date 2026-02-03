Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü - Son Dakika
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
03.02.2026 10:19
Diyarbakır Sur Belediyesi'nin logo değişikliği kamuoyunda geniş bir tartışma yarattı. Yeni tasarım bazı vatandaşlar tarafından modern ve estetik bulunarak olumlu karşılanırken, ay-yıldızlı temadan güneş figürüne geçiş ise kimileri tarafından ideolojik bir kopuş olarak yorumlandı ve eleştirilerin odağına yerleşti.

Diyarbakır Sur Belediyesi'nin logosunda yaptığı değişiklik, ilçe genelinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eski ve yeni tasarım arasındaki belirgin farklar, estetik değerlendirmelerin ötesine geçerek ideolojik ve sembolik tartışmaları da beraberinde getirdi.

BİR KESİM DEĞİŞİKLİĞİ SAVUNDU

Yeni logoyu modern, sade ve estetik bulan bir kesim, değişikliği belediyenin kurumsal kimliğini yenileme ve çağdaş bir imaj oluşturma adımı olarak değerlendirdi. Bu görüşü savunan vatandaşlar, tasarımın başarılı olduğunu ifade ederek belediyeye olumlu geri dönüşlerde bulundu.

"KÖKLERDEN KOPUŞ" YORUMLARI YAPILDI

Buna karşılık bazı vatandaşlar ise logodaki simgesel dönüşüme dikkat çekti. Ay-yıldızlı temadan güneş figürüne geçilmesini eleştiren bu kesim, değişimi "köklerden kopuş" olarak nitelendirdi. Söz konusu tercih, özellikle sembollerin anlamı üzerinden ideolojik yorumlara konu oldu ve tartışmaların odağında yer aldı.

Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Logo değişimiyle ilgili belediyeden henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken, konuya ilişkin görüş ayrılıklarının bir süre daha kamuoyunda gündemde kalması bekleniyor.

Son Dakika Yaşam Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Fikret Çalışkan Fikret Çalışkan:
    geçen gün bayrak indirildi şimdi logo değişim ayağına bayrağı çıkarma resmen tanımama durumu bu iç işleri bakanlığı gereğini acilen yapmalı sandık bu milletin önüne gelince millet bunları unutmaz bilesiniz buradan Türkiye cumhuriyeti devleti 70 15 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    TC yi mi kaldırmışlar benmi yanlış görüyorum. 54 17 Yanıtla
    7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    TC yazısı önemli..") 15 3
  • AYHAN AKDOĞAN-MALİ MÜŞAVİR AYHAN AKDOĞAN-MALİ MÜŞAVİR:
    ayyıldız kaldırılıyorsa bunun asla iyi niyetle yapıldığını düşünmüyorum. 56 9 Yanıtla
  • Ramanzan BOSTANCI Ramanzan BOSTANCI:
    ESKİ LOGODA'ki T. C. KİMİN NERESİNE BATTI DA DEĞİŞTİRDİLER.YAZIKLAR OLSUN 49 9 Yanıtla
  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    TC ve Andımızın kaldırıldığı ülkede normaldir. 6 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
SON DAKİKA: Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü - Son Dakika
