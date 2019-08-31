Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, karpuz tarlasını ziyaret etti

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, karpuz tarlasında çalışan işçi ve çiftçileri ziyaret etti.



Sur ilçesine bağlı Erimli Mahallesi'ndeki karpuz tarlalarını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve kurum müdürleri ile birlikte ziyaret eden Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, çiftçilerden Diyarbakır karpuzu hakkında bilgi aldı. Diyarbakır genelinde tarımın gelişmesi ve çiftçilerin daha yüksek gelir elde etmeleri amacıyla bir çok çalışma yaptıklarını belirten Kaymakam Abdullah Çiftçi, "Şu anda incelediğimiz tarlalarda yüksek verim elde edileceğini umuyorum. Karpuzun alanlara ekilmesi çiftçi için ayrıca bir avantaj oluşturmaktadır. Özellikle karpuzlarda verim çok güzel. Ben buradan bütün çiftçilerimize bol kazanç diliyorum. İnanıyorum emekleri boşa gitmeyecek" dedi.



Kaymakam Çiftçi, Diyarbakır karpuzunun tadına bakarak, burada bulunan mahalle sakinleri ile sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR