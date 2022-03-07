Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama - Son Dakika
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Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama

07.03.2022 11:59

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan ve 5'inci yılını kutlamaya hazırlanan Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği yarışmayı kazanan 20 kadını, bir yakınıyla birlikte sıcak hava balonuna bindirdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan ve 5'inci yılını kutlamaya hazırlanan Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği yarışmayı kazanan 20 kadını, bir yakınıyla birlikte sıcak hava balonuna bindirdi.

Alışveriş merkezinin sosyal medya hesabı üzerinden "Alışveriş Aşkında 5. Yıl" konulu gönderisiyle en çok arkadaşını etiketleyenler arasından seçilen 20 talihli, açık otoparkta sıcak hava balonuyla uçma şansı yakaladı.

Her bir katılımcı ve yakını için özel olarak yükselen sıcak hava balonu, her uçuşta 10 dakika boyunca havada kaldı.

Alışveriş merkezinin müdürü Murat Tokdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da ilklerin alışveriş merkezi olduklarını söyledi.

Birçok marka ve mağazanın Bursa'ya ilk defa bu alışveriş merkezi vasıtasıyla geldiğini belirten Tokdoğan, şöyle konuştu:

"Yaptığımız etkinliklerde de ilkler olsun istedik. Bu şehir bizi seviyor ve kucaklıyor. Ziyaretçilerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Biz de onlara böyle her yerde deneyimleyemeyecekleri bir şeyler yapmak istedik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medyamızda bir yarışma yaptık. Yarışmayı kazanan kadın talihlilerimizi bir yakınıyla beraber alışveriş merkezinin açık otoparkında sıcak hava balonuyla uçuruyoruz. Etkinlik gayet güzel geçti. Aslında sıcak hava balonunu şişmiş halde görmek bile insanlar için heyecan verici. Uçanlar gayet keyifli. Farklı bir deneyim yaşattığımızı düşünüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Toplam 20 talihlimiz vardı. Çift olarak bindiler, 40 kişiyi uçuruyoruz."

Yarışmanın kazananlarından Yaren Tulgar da etkinliği kazandığı için şanslı olduğunu ifade etti.

Alışveriş merkezinin 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla farklı bir gün yaşattığını belirten Tulgar, "Kadınlar Günü için de bize bir hediye oldu. İlk defa sıcak hava balonuna bindik. Hem görsel olarak çok güzel fotoğraflar çektik hem de heyecanlı, değişik bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama
Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama
Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama
Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama
Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama
Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama
Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama
Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama
Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama
Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama
Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama
Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama
Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden kadınlara sıcak hava balonlu kutlama - Son Dakika


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