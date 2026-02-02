Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu 2026 Batman'da - Son Dakika
Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu 2026 Batman'da

Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu 2026 Batman\'da
02.02.2026 12:01
7 Şubat'ta Batman'da düzenlenecek sempozyum, 'Eğitimde Anlam Çağı' temasıyla eğitimcileri buluşturacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR Eğitim Sempozyumu (SES) 2026, eğitimde yeni bir çağın kapılarını aralamak amacıyla 7 Şubat'ta Batman'da düzenlenecek.

İyi Bir Eğitim Platformu tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek olan sempozyum, 'Eğitimde Anlam Çağı' temasıyla düzenleniyor. Etkinlik, Batman Necat Nasıroğlu Külliyesi ev sahipliğinde; akademi, medya, edebiyat ve kişisel gelişim dünyasından isimleri bir araya getirecek. Sempozyumun moderatörlüğünü Uğur Yılmaz Kurt üstlenirken, açılış programı keman sanatçısı Canan Anderson'ın performansıyla başlayacak.

Sempozyum, Batman İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Güler önderliğindeki Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi desteği ve katkılarıyla, şehir genelindeki devlet okulları ve özel okullarda görev yapan tüm eğitimcilere açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu sürece verdiği önem, etkinliğin şehir genelinde güçlü bir karşılık bulmasını ve eğitime dair ortak bir vizyon oluşturulmasını hedefleniyor.

Gün boyunca gerçekleşecek oturumlarda:

"Mümin Sekman, bireysel potansiyel, başarı ve anlam odaklı gelişim perspektifini,

"Şermin Yaşar, insan hikayeleri üzerinden değerler ve eğitim ilişkisini,

"Prof. Dr. Uğur Batı, akademik ve kültürel bağlamda anlam, kimlik ve iletişim ekseninde eğitimin dönüşümünü,

"Erdoğan Arıkan ise medya, spor ve disiplin kavramları üzerinden eğitimin toplumsal yansımalarını ele alacak."

Program, kapanış bölümünde Cafer Nazlıbaş'ın kabak kemane performansıyla tamamlanacak. Batman'da düzenleniyor olmasıyla da ayrı bir anlam kazanan SES Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu 2026, yerelden ulusala uzanan bir etki alanı oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

Sempozyum, Etkinlik, Kültür, Güncel, Batman, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu 2026 Batman'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu 2026 Batman'da - Son Dakika
