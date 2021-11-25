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"Sürdürülebilir Kültür Sanat Alanı ve Kovid-19 Sonrası Toparlanma Süreci Çalıştayı" başladı - Son Dakika

"Sürdürülebilir Kültür Sanat Alanı ve Kovid-19 Sonrası Toparlanma Süreci Çalıştayı" başladı

25.11.2021 21:26
"Sürdürülebilir Kültür Sanat Alanı ve Kovid-19 Sonrası Toparlanma Süreci Çalıştayı" başladı

Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği, Karagöz Derneği ve Özel Tiyatrolar Girişimi Derneği tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Kültür Sanat Alanı ve Kovid-19 Sonrası Toparlanma Süreci Çalıştayı" başladı.

Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği, Karagöz Derneği ve Özel Tiyatrolar Girişimi Derneği tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Kültür Sanat Alanı ve Kovid-19 Sonrası Toparlanma Süreci Çalıştayı" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Bahçelievler Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın açılış töreni, Bahçelievler Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Pandemi döneminde özel tiyatrolara 21 milyon destek verildi

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, çalıştayın çok kıymetli bir konuyu ele aldığının altını çizerek, düzenleyen kurumları tebrik etti.

Yavuz, 2020 Mart ayında ortaya çıkan Kovid-19 salgınının her sektörde olduğu gibi kültür sanat alanını da oldukça etkilediğine işaret ederek, "Pandemi dönemini değerlendirmek ve sonrasına ışık tutacak fikirleri konuşmak üzere düzenlenen çalıştayın sektörümüze önemli katkı sunacağını düşünüyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak salgın döneminde Kovid-19 önlemleri doğrultusunda birçok tedbir aldıklarını anlatan Yavuz, o süreçte faaliyetlerini "Sanat Cepte" platformuyla dijital alana taşıdıklarını hatırlattı.

Özgül Özkan Yavuz, platformda en çok çocuk tiyatrolarının izlendiğini aktararak, özel tiyatroları da dijital alanda cesaretlendirmek adına "dijital tiyatro arşivi" adlı bir proje geliştirdiklerinden bahsetti.

Salgın döneminde özel tiyatrolara destek sağlamak adına ayrıca bir istişare kurulu oluşturduklarını vurgulayan Yavuz, 2019'da özel tiyatrolara 6 milyon 102 bin liralık desteği, 2020'de dijital tiyatro arşivi projesiyle 21 milyon liraya çıkardıklarını, bu yıl ise farklı mekanizmalar üreterek 53 milyon destek sağladıkları bilgisini verdi.

Yavuz, yine salgın döneminde 509 özel tiyatroya 19 farklı şehirde Devlet Tiyatrolarının sahnelerini tahsis ettiklerini belirterek, kültür sanat alanında sıkıntı çeken müzisyenlere, sinema sektörüne ve meslek birliklerine de destek vererek, salgın döneminin acılarını hafifletmeye çalıştıkları açıklamasını yaptı.

"Devlet Tiyatrosunun bir sahnesinin Bahçelievler'de olmasını temenni ediyoruz"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sanatın psikolojik hastalıklar noktasında bir tedavi yöntemi olduğunu hatırlatarak, salgının azalmasıyla kültür sanat faaliyetlerine hız verdiklerini söyledi.

Devlet Tiyatrosunun bir sahnesinin de Bahçelievler'de olması temennisinde bulunan Bahadır, "Sanatın her konusunda Bahçelievler'de vatandaşlarımızı destekliyoruz. Onların eğitim haricinde kültürlerinin de artmasını istiyoruz. Dünya görüşlerinin farklı olmasını istiyoruz. Çünkü sanatla büyüyen bir çocuğumuz daha öz güvenli oluyor." diye konuştu.

Bahadır, her konuda tiyatro sanatçılarının yanında olduklarını ve sanata desteğin de sürdürülebilir olmasını istediklerini dile getirdi.

Çalıştay, workshopları ve etkinliklerle 13 gün sürecek

Özel Tiyatrolar Girişimi Derneği Başkanı Kerem Yılmazer, yaklaşık 3, 4 aydır bu çalıştaya hazırlandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Proje, kültür sanat sezonunun Kovid- 19 sonrası tekrar sahneye taşınabilmesi ve buna sürdürülebilir bir nitelik kazandırabilmesi konusunda gerek belediye kültür sanat yöneticilerinin gerek kültür sanat alanında çalışmalarda bulunan tiyatro, prodüksiyon, yapım şirketi yöneticilerinin gerekse kültürel alanda faaliyet gösteren derneklerin katılımı ile gerçekleştirilecek 13 günlük çalıştayı, öncesi ve sonrası yapılacak workshopları ve etkinlikleri kapsamaktadır."

Yılmazer, çalıştayda Kovid-19 salgını döneminde kültür sanat sektörünün yaşadıkları zorlukların, normalleşme sürecinde kültür sanatın sürdürülebilmesi konularının masaya yatırılacağına işaret ederek, "Çalıştay sonucunda ise ortak paydada buluşulup normalleşme sürecinde (kültür sanat sektörüne) etkin bir hız kazandırılması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Cahit Altunay ve Yıldız Konal Süslü de konuştu.

Çalıştay kapsamında "Pandemi Sürecinde Tiyatrolar Nasıl Ayakta Kaldı ?", "İstanbul'un Özel Tiyatroları", "Milli Sanat ya da Metafizik Sanat", "Kültür Sanat Etkinlikleri İçin Doğru İçerik Belirleme", "Pandeminin Kazanımları", "Kimin Tiyatrosu ?", "Yerel Yönetimler Kültürel Kalkınmaya Nasıl Katkı Sağlar?", "Pandemide Tiyatro Açlığı Sendromu", "Kültür Sanat Yapım İşleri ve Yapım İşletmesi" ile "Oyun Kurmak ve Oyuncu Olmak" başlıklı konuşmaların yanı sıra Karagöz ve kukla yapım atölyeleri ile "Pedogojik Açıdan Çocuk Tiyatroları" başlıklı workshop gerçekleştirilecek.

Bahçelievler, Karagöz, oyunlar, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sürdürülebilir Kültür Sanat Alanı ve Kovid-19 Sonrası Toparlanma Süreci Çalıştayı' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sürdürülebilir Kültür Sanat Alanı ve Kovid-19 Sonrası Toparlanma Süreci Çalıştayı" başladı - Son Dakika
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