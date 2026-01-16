Suriye Başkanı Şara, Almanya'ya İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Suriye Başkanı Şara, Almanya'ya İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor

16.01.2026 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmed eş-Şara, 20 Ocak'ta Berlin'de Steinmeier ve Merz ile Suriye'nin yeniden imarı ve dönüşü konuşacak.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, 20 Ocak'ta Berlin'e ilk kez gerçekleştireceği ziyarette Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakan Friedrich Merz ile görüşecek.

Suriye'deki yeni dönem sonrası Şam'dan Berlin'e ilk üst düzey ziyaret önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın 20 Ocak Salı günü Berlin'e resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Hille, Cumhurbaşkanı eş-Şara'nın Başbakan Friedrich Merz ile bir araya geleceğini ardından da ortak basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi. Ahmed eş-Şara, Berlin'e yapacağı resmi ziyarete ilk olarak sabah saatlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşerek başlayacak. Ahmed eş-Şara, Berlin'e ziyaret kapsamında ekonomi çevreleriyle de bir araya gelecek. Alman Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenecek bir etkinliğe katılacak olan eş -Şara'ya Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche ile Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da eşlik edecek.

Gündemde iki önemli başlık var

Şam'dan Berlin'e gerçekleşecek en üst düzeydeki ziyarette Suriye'nin yeniden imarı için Almanya'nın sağlayabileceği katkılar ele alınacak. Ayrıca Almanya'da bulunan Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönüşlerine ilişkin adımlar da eş-Şara ile Merz arasındaki görüşmenin konu başlıklarından biri olacak. Almanya özellikle ülkede suç işlemiş Suriyelilerin ülkelerine sınır dışı edilmeleri konusuna odaklanırken bunun için mali yardım paketi sunabileceği belirtiliyor.

Daveti Merz yaptı

Başbakan Merz, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'yı ülkenin istikrarına katkıda bulunmak ve Almanya'daki Suriyelilerin geri dönme konularını görüşmek üzere Berlin'e davet ettiğini açıklamıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Almanya, Ekonomi, Suriye, Berlin, Şara, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye Başkanı Şara, Almanya'ya İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

16:35
Fenerbahçe’den tarihi karar Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:40:02. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Başkanı Şara, Almanya'ya İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.