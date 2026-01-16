Suriye Başkanı Şara, Almanya'ya İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, 20 Ocak'ta Berlin'e ilk kez gerçekleştireceği ziyarette Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakan Friedrich Merz ile görüşecek.

Suriye'deki yeni dönem sonrası Şam'dan Berlin'e ilk üst düzey ziyaret önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın 20 Ocak Salı günü Berlin'e resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Hille, Cumhurbaşkanı eş-Şara'nın Başbakan Friedrich Merz ile bir araya geleceğini ardından da ortak basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi. Ahmed eş-Şara, Berlin'e yapacağı resmi ziyarete ilk olarak sabah saatlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşerek başlayacak. Ahmed eş-Şara, Berlin'e ziyaret kapsamında ekonomi çevreleriyle de bir araya gelecek. Alman Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenecek bir etkinliğe katılacak olan eş -Şara'ya Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche ile Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da eşlik edecek.

Gündemde iki önemli başlık var

Şam'dan Berlin'e gerçekleşecek en üst düzeydeki ziyarette Suriye'nin yeniden imarı için Almanya'nın sağlayabileceği katkılar ele alınacak. Ayrıca Almanya'da bulunan Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönüşlerine ilişkin adımlar da eş-Şara ile Merz arasındaki görüşmenin konu başlıklarından biri olacak. Almanya özellikle ülkede suç işlemiş Suriyelilerin ülkelerine sınır dışı edilmeleri konusuna odaklanırken bunun için mali yardım paketi sunabileceği belirtiliyor.

Daveti Merz yaptı

Başbakan Merz, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'yı ülkenin istikrarına katkıda bulunmak ve Almanya'daki Suriyelilerin geri dönme konularını görüşmek üzere Berlin'e davet ettiğini açıklamıştı. - BERLİN