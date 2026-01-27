Suriye Cumhurbaşkanı Moskova\'ya Gidiyor

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirildi.

Suriye basını, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceğini ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu. Ziyaretle ilgili Suriye ya da Rusya makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.