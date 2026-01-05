Suriye Cumhurbaşkanı Şara Alışverişte Görüntülendi - Son Dakika
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Alışverişte Görüntülendi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Alışverişte Görüntülendi
05.01.2026 23:26
Şam'da alışveriş yapan Şara'nın görüntüleri, dezenformasyon iddialarına karşı paylaşıldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün başkent Şam'ın Mezze semtinde alışveriş yaparken görüntülendiğini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenformasyon çalışmalarına karşı Cumhurbaşkanı Şara'nın Mezze'de alışveriş yaparken çekilen görüntülerinin yayımlandığını ifade etti.

ABD merkezli X hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Dezenformasyon çalışmalarına karşı Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara'nın bugün Mezze'de alışveriş yaparken görüntüleri yayınlandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, bazı platformlarda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve bir dizi üst düzey yetkiliye yönelik bir güvenlik olayı yaşandığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirmişti.

Bazı sosyal medya hesaplarında suikast düzenlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yaralandığı iddiaları yer almıştı.

Kaynak: AA

Dezenformasyon, Diplomasi, Alışveriş, Güvenlik, Güncel, Suriye, Medya, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Cumhurbaşkanı Şara Alışverişte Görüntülendi - Son Dakika

