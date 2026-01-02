Suriye'de 10 Mart Anlaşması Uygulanıyor - Son Dakika
Suriye'de 10 Mart Anlaşması Uygulanıyor

02.01.2026 21:46
Kuzey ve Doğu Suriye, 10 Mart mutabakatının uygulanmasına kısa süre içinde başlayacak.

(ANKARA) - Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi müzakere heyeti sözcüsü Yaser Süleyman, Şam ile varılan 10 Mart mutabakatının birkaç gün içinde hayata geçirilmesinin beklendiğini açıkladı. Süleyman, ABD'nin uygulama sürecinde gözetmen olarak sahada olacağını söyledi.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ile Şam arasında yürütülen müzakerelerde varılan 10 Mart anlaşmasına ilişkin yeni açıklama geldi. Özerk yönetim müzakere heyeti sözcüsü Yaser el-Sulaiman, Suriye TV'ye yaptığı değerlendirmede, anlaşma maddelerinin uygulanmasına kısa süre içinde başlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Süleyman, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın talebi doğrultusunda Amerikan tarafının, mutabakatın uygulanmasını denetlemek üzere bölgede hazır bulunacağını ifade etti. Anlaşmanın, Suriye devletinin egemenliğini güçlendirmeyi ve kuzeydoğu bölgelerdeki egemen kurumların aktif hale getirilmesini hedeflediğini vurguladı.

ABD'nin süreçte "gözetmen" rolü üstleneceğini kaydeden Süleyman, Suriye'nin mevcut koşullarında farklı bileşenleri kapsayan tek bir ulusal ordunun zorunlu olduğunu dile getirdi. Süleyman, Savunma Bakanlığı bünyesinde farklı yapılardan subayların yer alabileceğini, bunun karşılıklı anlayışın sonucu olabileceğini söyledi.

Süleyman açıklamasında, "Şara'nın vatanseverliğine ve entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanması için gösterdiği çabaya güveniyoruz. Böylece Suriyelilerin fedakarlıklarına yakışır bir şekilde ülkeyi yeniden inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Enerji ve doğal kaynaklar

Anlaşmanın enerji ve doğal kaynaklar boyutuna da değinen Süleyman, petrol ürünlerinin resmi devlet kurumları aracılığıyla tüm Suriye vatandaşlarının hizmetine sunulacağını belirtti. Petrol gelirlerinin bir bölümünün ise çıkarım yapılan bölgelerin yeniden inşası için kullanılacağını aktardı.

Türkiye mesajı

Türkiye ile ilişkilere de değinen Yaser Süleyman, iki taraf arasında askıda kalan birçok sorun bulunduğunu ifade ederek, bu başlıkların "yeni Suriye devleti yapısı çerçevesinde" çözülmesini arzuladıklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

