Suriye'de ABD üssündeki patlamada, patlayıcıyı ABD askerinin yerleştirdiği şüphesi araştırılıyor - Son Dakika
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Suriye'de ABD üssündeki patlamada, patlayıcıyı ABD askerinin yerleştirdiği şüphesi araştırılıyor

07.06.2022 05:01
Suriye'de ABD üssündeki patlamada, patlayıcıyı ABD askerinin yerleştirdiği şüphesi araştırılıyor

Suriye'de, ABD askerlerinin konuşlu olduğu üste nisan ayında yaşanan patlamada kullanılan patlayıcının bir Amerikan askeri tarafından konulduğundan şüphelenildiği bildirildi.

Suriye'de, ABD askerlerinin konuşlu olduğu üste nisan ayında yaşanan patlamada kullanılan patlayıcının bir Amerikan askeri tarafından konulduğundan şüphelenildiği bildirildi.

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Deyrizor yakınlarındaki "Green Village" (Yeşil Köy) adlı üste 7 Nisan'da yaşanan ve 4 askerin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Patlayıcıya ilişkin yapılan inceleme sonucunda, söz konusu patlayıcının bir Amerikan askeri tarafından yerleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ABD Kara Kuvvetleri Suç Soruşturma Birimi Sözcüsü Patrick Barnes, yaptığı yazılı açıklamada, patlayıcının üsse yerleştirilmesi ve infilak ettirilmesi konusunda bir Amerikan askerinden şüphelenildiğine dikkati çekti.

Barnes, şüpheli askerin ABD'ye getirildiğini ve hakkındaki incelemenin devam ettiğini belirtirken, askerin bilgilerine ilişkin detay vermedi.

Sözcü, Kara Kuvvetleri Suç Soruşturma Birimi ile Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Ofisinin olayı incelemeye devam ettiğini kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), devam eden adli süreci gerekçe göstererek soruşturmaya yönelik yorum yapmaktan kaçındı.

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Green Village üssünde 7 Nisan'da patlama meydana gelmiş ve 4 Amerikan askeri yaralanmıştı.

CENTCOM olayı önce roket ve başkaca bir dolaylı atışla yapılan bir saldırı olarak duyurmuş ancak daha sonra patlamanın üsse yerleştirilen bir patlayıcı ile gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de ABD üssündeki patlamada, patlayıcıyı ABD askerinin yerleştirdiği şüphesi araştırılıyor - Son Dakika

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