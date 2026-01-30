Suriye'de Hol Kampı Askeri Bölge İlan Edildi

Suriye ordusu, Haseke ilinin güneyinde yer alan ve DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı ve çevresinin askeri bölge ilan edildiğini duyurdu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan ordu açıklamasında, Hol Kampı ve çevresinin kapalı bölge ilan edildiği, bölgeden geçen otoyoldan ise "durmadan geçişlere" izin verileceği aktarıldı.

Haberde, açıklamaya ek olarak askeri bölge ilan edilen bölgenin haritası da paylaşıldı.

Hol Kampı

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

Terör örgütü YPG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyordu.

YPG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.

Bir zamanlar 50-60 bin kişinin sıkıştırıldığı kampın nüfusunun şimdilerde 20 binin altına düştüğü belirtiliyor.