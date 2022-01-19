Suriye'de kar fırtınası 47 mülteci kampına zarar verdi - Son Dakika

- Suriye'de kar fırtınası 47 mülteci kampına zarar verdi

HALEP - Suriye'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle 47 mülteci kampı zarar gördü.

Suriye'nin kuzeybatısında şiddetli kar fırtınası etkili oldu. Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, kötü hava koşulları sebebiyle son 24 saatte 47 mülteci kampının zarar gördüğü belirtildi. Halep'in kuzeyi ile Afrin ve Azez'de de sivil savunma ekipleri acil durumlara müdahale etmek için seferber oldu. Ekipler mülteci kamplarına yiyecek ulaştırmak için yol çalışmalarını sürdürürken, zarar gören çadırlar için de alternatif çözümler aranıyor.