Son dakika haberleri... Suriye'de orman yangını çıktı, dumanı Samandağ'ı kapladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Suriye'de orman yangını çıktı, dumanı Samandağ'ı kapladı

09.10.2020 15:20

Son dakika haberi: Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını nedeniyle Hatay'ın Samandağ ilçesinde gökyüzüne duman kapladı.

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını nedeniyle Hatay'ın Samandağ ilçesinde gökyüzüne duman kapladı.

Edinilen bilgilere göre, Lazkiye'nin Karaçalı ve Bedrusiyye köylerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bazı evler yanarken birçok evin boşaltıldığı öğrenildi

Yangın nedeniyle Samandağ ilçesinde gökyüzünü ve sahili dumanlar kapladı.

(Alican Gümüş/İHA)

Son dakika haberleri... Suriye'de orman yangını çıktı, dumanı Samandağ'ı kapladı
Son dakika haberleri... Suriye'de orman yangını çıktı, dumanı Samandağ'ı kapladı
Son dakika haberleri... Suriye'de orman yangını çıktı, dumanı Samandağ'ı kapladı
Son dakika haberleri... Suriye'de orman yangını çıktı, dumanı Samandağ'ı kapladı
Son dakika haberleri... Suriye'de orman yangını çıktı, dumanı Samandağ'ı kapladı

Samandağ, Lazkiye, Suriye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Suriye'de orman yangını çıktı, dumanı Samandağ'ı kapladı - Son Dakika

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