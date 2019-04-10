Son Dakika Haberleri: Suriye'de Şehit Olan Uzman Onbaşının Naaşı Memleketi Niğde'ye Gönderildi

Suriye'de Şehit Olan Uzman Onbaşının Naaşı Memleketi Niğde'ye Gönderildi

1 saat önce

Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan ve 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın naaşı, Gaziantep'te yapılan törenin ardından memleketi Niğde'ye uğurlandı.

Suriye'de Şehit Olan Uzman Onbaşının Naaşı Memleketi Niğde'ye Gönderildi, System.String[]
Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan ve 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın naaşı, Gaziantep'te yapılan törenin ardından memleketi Niğde'ye uğurlandı.

Suriye'nin Azez ve Afrin kentleri arasında Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda yaralanan ve o günden beri Gaziantep'te tedavi gören Uzman Onbaşı Halis Sayın (23) dün şehit olmuştu. Şehit Sayın, Gaziantep'te yapılan cenaze işlemlerinin ardından törenle memleketi Niğde'nin Orhanlı kasabasına uğurlandı.

Şehit Halis Sayın'ın nişanlı olduğu, bugün Niğde'nin Orhanlı kasabasında toprağa verileceği öğrenildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:15 Kaynak: İHA
Gaziantep, Niğde, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Cinayetinde Evde 2 Cansız Beden Çıktı Son Dakika! Gözler Beştepe'de! Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:34:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de Şehit Olan Uzman Onbaşının Naaşı Memleketi Niğde'ye Gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]