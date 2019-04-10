Suriye'de Şehit Olan Uzman Onbaşının Naaşı Memleketi Niğde'ye Gönderildi
1 saat önce
Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan ve 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın naaşı, Gaziantep'te yapılan törenin ardından memleketi Niğde'ye uğurlandı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:15 Kaynak: İHA
'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan ve 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın naaşı, Gaziantep
'te yapılan törenin ardından memleketi Niğde
'ye uğurlandı.
Suriye'nin Azez
ve Afrin
kentleri arasında Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda yaralanan ve o günden beri Gaziantep'te tedavi gören Uzman Onbaşı Halis Sayın (23) dün şehit olmuştu. Şehit Sayın, Gaziantep'te yapılan cenaze işlemlerinin ardından törenle memleketi Niğde'nin Orhanlı
kasabasına uğurlandı.
Şehit Halis Sayın'ın nişanlı olduğu, bugün Niğde'nin Orhanlı kasabasında toprağa verileceği öğrenildi. - GAZİANTEP
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