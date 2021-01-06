Suriye'de yerinden edilmiş aileler korunaksız çadırlarda "briket ev" hayaliyle yaşıyor - Son Dakika

Suriye'de yerinden edilmiş aileler korunaksız çadırlarda "briket ev" hayaliyle yaşıyor

06.01.2021 12:19

AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırı hattındaki derme çatma çadırlara sığınan yüz binlerce sivil, "çilesiz hayat" için briket eve taşınma umuduyla yaşıyor.

AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırı hattındaki derme çatma çadırlara sığınan yüz binlerce sivil, "çilesiz hayat" için briket eve taşınma umuduyla yaşıyor.

Esed rejiminin Hama'nın doğu kırsalındaki el Hamra köyüne düzenlediği saldırılar neticesinde evini terk ederek Türkiye sınırı hattındaki Ebu Fida kampına yerleşen Nura Kaoud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sığındıkları çadırların kış soğuğuna karşı koruma sağlamadığını söyledi.

Saldırılarda üç çocuğunu da kaybettiğini dile getiren Kaoud, çadırda yaşayan ailelerin şahsi alanları, yıkanacak ve misafir ağırlayacak yerlerinin olmadığını ifade etti. Kaoud, "Yardımseverlere çağrıda bulunuyoruz. Bizi bu çilelerden, çadırlardan ve çamurdan kurtarın. Briket evlere taşıyın." çağrısında bulundu.

"Allah'ın rahmetinden başka bir şeyleri olmadığını" söyleyen Kaoud, "Seyyar satıcılar geldiğinde parası olan alışveriş yapıyor, olmayan sadece izliyor." diye konuştu.

"Komşular pişiriyor, biz kokluyoruz"

Çadırda yağ, bulgur ve pirinç gibi temel gıda malzemelerinin olmadığını belirten Kaoud, "Komşular pişiriyor, biz kokluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaoud, "Briket evlere taşınırsak hayatımız çok değişecek. Evimiz olur, yerleşip soğuktan korunuruz ve bu çileden kurtuluruz." şeklinde konuştu.

Yağmur yağınca çilelerinin arttığını söyleyen Kaoud, "Çamurda yürüyemiyoruz. Her yer bataklık oluyor. Allah şahittir, zulümden ve saldırılardan kaçarak buraya geldik." değerlendirmesini yaptı.

Ebu Fida kampı sakini Frou Ebu Cesim de "Kampta 360 aile yaşıyor. Sağanak yağışlarda çamurdan kimse hastaneye gidemiyor. Sivil toplum kuruluşlarından ve Türk yetkililerden bu ailelerin çadırlarını briket eve dönüştürme talebinde bulunuyoruz." dedi.

İnsanların kampta kışı zor şartlar altında geçirdiğini ve çadırların su akıttığını anlatan Ebu Cesim, yağmur yağdığında toprağın bataklığa dönüştüğünü, bu nedenle de kampa araç giremediğini, yaşlı ve çocuklarını doktora götüremediklerini kaydetti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Suriye'de yerinden edilmiş aileler korunaksız çadırlarda briket ev hayaliyle yaşıyor
Suriye'de yerinden edilmiş aileler korunaksız çadırlarda briket ev hayaliyle yaşıyor
Suriye'de yerinden edilmiş aileler korunaksız çadırlarda briket ev hayaliyle yaşıyor
Suriye'de yerinden edilmiş aileler korunaksız çadırlarda briket ev hayaliyle yaşıyor

Türkiye, Suriye, Sivil, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de yerinden edilmiş aileler korunaksız çadırlarda 'briket ev' hayaliyle yaşıyor - Son Dakika


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