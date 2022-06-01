SURİYE'DEKİ FİZİK TEDAVİ MERKEZİYLE SAVAŞIN YARALARI SARILIYOR - Son Dakika
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SURİYE'DEKİ FİZİK TEDAVİ MERKEZİYLE SAVAŞIN YARALARI SARILIYOR

01.06.2022 15:47

SURİYE'nin İdlib'in Sarmada ilçesindeki İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, savaşın sivillerde oluşturduğu yaralar sarılıyor.

SURİYE'nin İdlib'in Sarmada ilçesindeki İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, savaşın sivillerde oluşturduğu yaralar sarılıyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçirdiği kaza, maruz kaldığı saldırı veya sinir sistemi bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan nörolojik hastalık geçiren sivillere uzmanlarca destek veriliyor. Kadın, erkek ve çocuklar için üç farklı bölümün bulunduğu merkezden her ay yaklaşık olarak 90 kişi faydalanıyor. Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Müdürü Dr. Ataa Hatip, 2020 yılında açılan merkezde her yaş grubuna hizmet verildiğini söyledi. Ataa, merkezin vermiş olduğu hizmetlerin kapsamına giren her hastanın kabul edildiğini belirterek, ?"Bunların geneli sinirsel rahatsızlıklar nedeniyle merkezimize başvuruyor. Çeşitli aletlerle ve uzman kadromuzla düzenli bir tedavi programı uyguluyoruz. Bunun dışında tekerlekli sandalye, baston ve hasta bezi gibi ihtiyaçlarını da teslim ediyoruz" dedi.

Yaşadığı bölgeye yapılan saldırı sonucu sağ omzuna şarapnel isabet eden 30 yaşındaki Muaz Abdulhadi, "Bu merkeze iki ay önce başvurdum. Omzuma şarapnel saplandığı için kemiğim parçalanmıştı. Bu nedenle sağ tarafım felçli durumdaydı. Şu anda tedavi görüyorum. Çok şükür süreç iyi ilerliyor' diye konuştu.

İdlib'teki Hayat Üniversitesi'nin Tıp Bölümü'nde 3. sınıf öğrencisi olan Muhammed el Safani ise Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde staj yaptığını anlatarak, "Okulda gördüğümüz teorik eğitimi burada pratiğe dökme imkanı elde ediyoruz. En sık gördüğümüz vakalar arasında omurulik rahatsızlıkları ve yarı felç durumunda olan hastalar bulunuyor" ifadesini kullandı. Haftanın 6 günü aktif olan merkezde, 6 uzman personel ve 52 stajyer görev alıyor. (DHA)

SURİYE'DEKİ FİZİK TEDAVİ MERKEZİYLE SAVAŞIN YARALARI SARILIYOR
SURİYE'DEKİ FİZİK TEDAVİ MERKEZİYLE SAVAŞIN YARALARI SARILIYOR
SURİYE'DEKİ FİZİK TEDAVİ MERKEZİYLE SAVAŞIN YARALARI SARILIYOR
SURİYE'DEKİ FİZİK TEDAVİ MERKEZİYLE SAVAŞIN YARALARI SARILIYOR

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Kaynak: DHA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Saldırı, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SURİYE'DEKİ FİZİK TEDAVİ MERKEZİYLE SAVAŞIN YARALARI SARILIYOR - Son Dakika


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