Suriye'den YPG'ye Çocuk Tutukluların Serbest Bırakılması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'den YPG'ye Çocuk Tutukluların Serbest Bırakılması

24.01.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, YPG kontrolündeki cezaevinden çocukların da aralarında bulunduğu tutukluları serbest bıraktı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'nden aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda tutukluyu serbest bıraktı.

Gelişmelere ilişkin Amerika merkezli X platformunda paylaşılan görüntülü içeriklere göre, bugün El-Aktan Cezaevi'nden çıkarılan tutuklular arasında 18 yaş altı çok sayıda çocuk ve 14 yaşın altında olanlar da bulunuyor.

Görüntülerde, çocukların cezaevinde tutulduklarına ve gördükleri kötü muameleye ilişkin ifadeleri yer aldı.

Görüntülerde serbest bırakıldığında ayakkabısı olmayan ve üzerlerinde kısa kollu yazlık tişörtler olan 13-15 ve 17 yaşlarındaki üç çocuğun açıklamalarına yer verildi.

YPG hapishanesinde 6 ay ile 11 ay arasında değişen sürelerde kaldığını belirten çocuklar yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Üzerimize soğuk su atıyorlardı, dövüyorlardı, yemek yok, cemaatle namaz kılmak yasaktı, gece namazı da cemaatle kılmak yasaktı"

Bir başka görüntüde ise Aktan Hapishanesi'nden YPG tarafından hapsedilmiş 18 yaş altı çocukların ailelerine teslim edilmek üzere Rakka'daki Adalet Sarayı'na sevkedilmeleri görünüyor.

Sevinçlerini tekbir getirerek aktaran çocukların çocuğunun yalınayak olduğu gözlendi.

Diğer görüntülerde ise henüz 11 ve 12 yaşlarında çocukların yakınları tarafından kucaklanıp "Bu mu DEAŞ'lı?" diye YPG'nin ihlallerine dikkati çekmek istedikleri gözleniyor.

Paylaşımlarda, terör örgütü YPG tarafından "terör" suçlamasıyla cezaevinde tutulan ve aralarında gazeteciler ile STK aktivistlerinin de bulunduğu 75 kişinin serbest bırakılması için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan açıklamada ise hükümet ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı belirtilmiş, örgütün işgal ettiği bölgelerin entegrasyonuna yönelik ayrıntılı plan hazırlanması ve istişarelerin yürütülmesi amacıyla YPG'ye 4 günlük süre tanındığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, Çocuk, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den YPG'ye Çocuk Tutukluların Serbest Bırakılması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
22:07
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
21:51
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
21:28
DEM heyeti, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 23:10:40. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'den YPG'ye Çocuk Tutukluların Serbest Bırakılması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.