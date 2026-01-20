Suriye Görüşmesi Olumsuz Sonuçlandı - Son Dakika
BBC

Suriye Görüşmesi Olumsuz Sonuçlandı

20.01.2026 00:15
AFP'nin Kürt kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Suriye'nin geçiş dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara ile SDG komutanı Mazlum Abdi arasındaki görüşmenin olumsuz sonuçlandığı bildirildi.

AFP haber ajansının Kürt kaynaklara dayandırdığı haberinde, görüşmeden olumlu sonuç elde edilemediği belirtildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Rudaw adlı internet sitesinin haberine göre, Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk yönetimde iktidardaki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) kıdemli üyesi Foza Alyusuf, Abdi ile Şara arasında gerçekleşen "ateşkes" ve "entegrasyon" görüşmesinin "olumsuz sonuçlandığını" söyledi.

Rudaw internet sitesindeki habere göre Foza Alyusuf, Şam'da yapılan görüşmeye ilişkin, "Arkadaşlarımız henüz yolda. Ancak toplantı olumsuz sonuçlanmış. Çünkü Şam 'her şeyinizi teslim edeceksiniz ve durum 2011'dekinden öncesine dönecek' diyor. Hiç bir şekilde varlığımızı kabul etmeye yanaşmıyor" dedi.

Alyusuf, kendilerine "tam bir teslimiyet dayatıldığını ve bunu kabul etmeyeceklerini" söyleyerek, Şam'dan ayrılan Abdi'yle birlikte değerlendirme yapacaklarını dile getirdi.

AFP, Rakka çevresinde Suriye ordusunun yoğun bombardımanının görüldüğünü de aktardı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye'nin geçiş dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Şam yönetimine göre görüşmede, Kürtlerin haklarının birleşik bir Suriye içerisinde korunması gerektiğinin üzerinde duruldu.

18 Ocak'ta imzalanan ateşkesin neredeyse iki haftadır süren çatışmaları sona erdirmesi bekleniyordu.

Suriye'nin geçiş dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara, bu anlaşmanın Suriye'nin "bölünmüşlük halini sona erdirerek birlik ve ilerleme durumuna geçmesini" sağlayacağını umduğunu söyledi.

SDG komutanı Mazlum Abdi çatışmaların kendilerine "dayatıldığını" ve anlaşmayı "akan kanı durdurmak için" kabul ettiklerini ifade etti.

Abdi ile Şara'nın Pazartesi günü Şam'da biraraya gelmeleri bekleniyordu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk yönetimde iktidardaki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) kıdemli üyesi Foza Alyusuf, 19 Ocak Pazartesi günü Şam yönetimini "ateşkesi uygulamamakla "suçlayarak, Kürt güçlerine genel seferberlik ilan etmeleri çağrısında bulundu.

Türkiye, PYD'yi PKK'nın Suriye'deki kolu ve "terör örgütü" olarak kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin Şam yönetimini "yalnız bırakmayacağını" vurguladı.

"Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın gerekleri süratle yerine getirilmeli, hiç kimse bir kere daha yanlış hesap yapmamalıdır" dedi.

Kaynak: BBC

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

BBC
