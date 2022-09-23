Nisan ayında Tripoli kenti yakınlarında batan göçmen botunda, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi kurtarılmış ve 30 kişi de resmi kayıp olarak kayıtlara geçmişti.

Qubrusli, bottaki 14 kişinin kurtarıldığını ve hayatta kalanların Kuzey Lübnan 'daki Minyeh köyünden günler önce ayrılarak yola çıktıklarını söylediklerini belirtti. Botta, birkaç ülkeden göçmenlerin bulunduğu öğrenilirken, arama çalışmalarının şiddetli rüzgar ve zorlu deniz şartlarında devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

Lübnan, Tartus, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Suriye kıyılarında korkunç facia! 34 göçmen can verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.