Suriye Milli Ordusu'ndan askeri tatbikat - Son Dakika
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Suriye Milli Ordusu'ndan askeri tatbikat

02.06.2022 17:47

- Suriye Milli Ordusu'ndan askeri tatbikat Suriye Milli Ordusu'nun Halep şehrinin kuzeyinde askeri tatbikat düzenlediği öğrenilirken, ayrıca ülkenin Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerine askeri mühimmat gönderdiği kaydedildi.

- Suriye Milli Ordusu'ndan askeri tatbikat

HALEP - Suriye Milli Ordusu'nun Halep şehrinin kuzeyinde askeri tatbikat düzenlediği öğrenilirken, ayrıca ülkenin Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerine askeri mühimmat gönderdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" söylemi ile Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin Halep şehrinin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi. SMO'nun Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerine zırhlı araçlar, ağır ve orta silahlar da dahil olmak üzere askeri mühimmat gönderdiği öğrenildi. SMO'nun ayrıca Tel Rıfat şehrinde PKK terör örgütü ile yaşanabilecek operasyonlara karşı hazırlandığı kaydedildi.

Öte yandan, Halep'in kuzey kırsalında Suriye Demokratik Güçleri ve Esad rejimine bağlı çetelerin kontrolündeki bölgelerin hava sahasında 6 Rus helikopterinin devriye gezdiği görüldü.

Suriye Milli Ordusu'ndan askeri tatbikat
Suriye Milli Ordusu'ndan askeri tatbikat
Suriye Milli Ordusu'ndan askeri tatbikat
Suriye Milli Ordusu'ndan askeri tatbikat

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Kaynak: İHA

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