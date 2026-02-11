Suriye'nin İlk Özgür Ramazanı Belgeseli Gaziantep'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'nin İlk Özgür Ramazanı Belgeseli Gaziantep'te

11.02.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşil Otobüs belgeseli, 13 Şubat'ta Gaziantep'te izleyicilerle buluşacak.

Suriye'nin ilk özgür ramazanını ve bayramını kayda alan "Yeşil Otobüs" belgeseli, 13 Şubat'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde izleyicilerle buluşacak.

Belgeselin ilk gösterimi ve "Göç, Hafıza ve Dönüş" paneli, 13 Şubat Cuma günü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açılış konuşmasıyla başlayacak ve moderatörlüğünü Şule Kalkan'ın üstleneceği panelde, AK Parti Kayseri Milletvekili ve yazar Ayşe Böhürler, yazar Peren Birsaygılı Mut, gazeteci yazar Samet Doğan ve araştırmacı Mohsen Al-Mustafa konuşmacı olarak yer alacak.

Programda ayrıca belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Kübra Kuruali, gösterimin ardından bir konuşma gerçekleştirecek.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda başlayıp Şam, Humus ve Halep'te devam eden ve bir "yol belgeseli" olan "Yeşil Otobüs", savaş yıllarının ardından Suriye'de yaşanan "ilk özgür ramazan iftarlarını ve bayram günlerini" kayıt altına alıyor.

Kaynak: AA

Gaziantep, Belgesel, Etkinlik, Suriye, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin İlk Özgür Ramazanı Belgeseli Gaziantep'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:49:20. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'nin İlk Özgür Ramazanı Belgeseli Gaziantep'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.