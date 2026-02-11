Suriye'nin İlk Özgür Ramazanı Belgeseli Gaziantep'te

Suriye'nin ilk özgür ramazanını ve bayramını kayda alan "Yeşil Otobüs" belgeseli, 13 Şubat'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde izleyicilerle buluşacak.

Belgeselin ilk gösterimi ve "Göç, Hafıza ve Dönüş" paneli, 13 Şubat Cuma günü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açılış konuşmasıyla başlayacak ve moderatörlüğünü Şule Kalkan'ın üstleneceği panelde, AK Parti Kayseri Milletvekili ve yazar Ayşe Böhürler, yazar Peren Birsaygılı Mut, gazeteci yazar Samet Doğan ve araştırmacı Mohsen Al-Mustafa konuşmacı olarak yer alacak.

Programda ayrıca belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Kübra Kuruali, gösterimin ardından bir konuşma gerçekleştirecek.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda başlayıp Şam, Humus ve Halep'te devam eden ve bir "yol belgeseli" olan "Yeşil Otobüs", savaş yıllarının ardından Suriye'de yaşanan "ilk özgür ramazan iftarlarını ve bayram günlerini" kayıt altına alıyor.