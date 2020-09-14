Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırıya tepki - Son Dakika

Türk Kızılay Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz, Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Deniz, Suriye'de görev yapan Kızılay personeline açılan çapraz ateş sonrası bir personelin şehit olduğu ve bir personelin ise yaralandığı saldırı ile ilgili başsağlığı ve kınama mesajı yayımladı.

Suriye'nin Çobanbey-El Bab bölgesinde görevli personellerin içinde bulunduğu seyir halindeki Kızılay aracına plakasız iki araç içerisinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından çapraz ateş açıldığını vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

"Elim olay sonucu bir personelimiz şehit olurken, bir personelimiz ise yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı görevlilerimize de geçmiş oldun dileklerimizi iletiyoruz. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli uzatarak din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın tüm ihtiyaçlarına cevap veren, Türk Kızılay ekibine düzenlenen alçakça saldırıyı kınıyorum. Dokunulmazlığı bulunan ve uluslararası hukukla korunması gereken ekibimize saldırıda bulunan zalimlerin en kısa zamanda yakalanacağından hiçbir kuşkumuz yoktur."