Suriye ordu güçleri Serakib'i yeniden ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye ordu güçleri Serakib'i yeniden ele geçirdi - Son Dakika Dünya

Suriye ordu güçleri Serakib'i yeniden ele geçirdi

6 saat önce

Rusya ve İran destekli Suriye ordu güçleri, İdlib'in stratejik öneme sahip Serakib ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi

Suriye ordu güçleri Serakib'i yeniden ele geçirdi, System.String[]

Rusya ve İran destekli Suriye ordu güçleri, İdlib'in stratejik öneme sahip Serakib ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi.


Suriyeli muhalif savaşçılar, İdlib'de M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesini, 27 Şubat'ta ordu güçlerinden almıştı.

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Serakib, Suriye, Rusya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:39 
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