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Suriye ordu güçleri Serakib'i yeniden ele geçirdi
6 saat önce
Rusya ve İran destekli Suriye ordu güçleri, İdlib'in stratejik öneme sahip Serakib ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi
Rusya ve İran destekli Suriye ordu güçleri, İdlib'in stratejik öneme sahip Serakib ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi.
Suriyeli muhalif savaşçılar, İdlib'de M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesini, 27 Şubat'ta ordu güçlerinden almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:39
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