Suriye Ordusu Meskene'ye Ulaştı

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir'i kontrol altına aldıktan sonra Meskene'ye ulaştı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki Mesken'e beldesine ulaştığını duyurdu.
Haberde Suriye ordusunun Halep kırsalındaki 34 köyü de kontrol altına aldığı belirtilerek, 200'den fazla terör örgütü YPG/SDG unsurunun silahlarıyla güvenli şekilde geçişinin sağladığı kaydedildi.
Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyünde giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etmişti.
Suriye ordusu, birliklerinin, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurmuştu.
Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.
