Suriye Ordusu'ndan SDG'ye Operasyon Ateşkesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Suriye Ordusu'ndan SDG'ye Operasyon Ateşkesi

Suriye Ordusu\'ndan SDG\'ye Operasyon Ateşkesi
09.01.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, SDG'li teröristlerin teslim alınması için Şeyh Maksud'a otobüs gönderdi.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonu kapsamında ilan edilen ateşkesin ardından Şeyh Maksud Mahallesine gelen 20 otobüs, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG'li teröristleri alarak farklı bölgelere götürecek.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyon başlatılan Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki silahlı grupların saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmeleri istenirken, bu sürenin saat 09.00'da sona erdiği aktarıldı. Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verildiği, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine güvenli geçişlerinin Suriye ordusu tarafından sağlanarak sağlanacağı vurgulandı. Teslim olan SDG teröristleri için otobüsler geldi. Şeyh Maksud Mahallesine gelen 20 otobüs, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG'li teröristleri alarak farklı bölgelere götürecek. - HALEP

Kaynak: İHA

Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriye Ordusu'ndan SDG'ye Operasyon Ateşkesi - Son Dakika

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:56:50. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Ordusu'ndan SDG'ye Operasyon Ateşkesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.