- Suriye
sınırına askeri mühimmat sevkiyatı
HATAY - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı Hatay
'dan gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık konvoy, Hassa
ve İslahiye
ilçelerinden geçerek Mardin
'e doğru yola çıkarıldı.
Hatay'dan yola çıkarılan ZPT, jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa
'ya ulaştı. Konvoy, daha sonra Mardin- Şırnak
güzergahına devam etti. Konvoydaki askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere, takviye amaçlı gönderildiği bildirildi.