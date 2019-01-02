Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Mühimmat Sevkiyatı

Suriye Sınırına Askeri Mühimmat Sevkiyatı

39 dakika önce

- Suriye sınırına askeri mühimmat sevkiyatıHATAY - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı Hatay'dan gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık konvoy, Hassa ve İslahiye ilçelerinden geçerek Mardin'e doğru yola çıkarıldı.

- Suriye sınırına askeri mühimmat sevkiyatı

HATAY - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı Hatay'dan gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık konvoy, Hassa ve İslahiye ilçelerinden geçerek Mardin'e doğru yola çıkarıldı.
Hatay'dan yola çıkarılan ZPT, jeneratör ve mühimmat yüklü 15 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı. Konvoy, daha sonra Mardin- Şırnak güzergahına devam etti. Konvoydaki askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere, takviye amaçlı gönderildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

Mardin, Suriye, Genel
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