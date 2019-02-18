Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
55 dakika önce
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine askeri araç takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa
'nın Suriye
sınırındaki Ceylanpınar
ilçesine askeri araç takviyesi yapıldı.
Güvenlik önlemleri altında ilçe merkezinden geçen araçlar, 1. Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.
Askeri araçların ilçe sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:00 Kaynak: AA
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