Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

55 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine askeri araç takviyesi yapıldı.

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Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine askeri araç takviyesi yapıldı.

Güvenlik önlemleri altında ilçe merkezinden geçen araçlar, 1. Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.

Askeri araçların ilçe sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:00 Kaynak: AA

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