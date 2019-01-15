Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor

40 dakika önce

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

HATAY - Türk Silahlı Kuvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Çeşitli kentlerden demiryoluyla İskenderun'a getirilen askeri araçlar konvoy halinde yola çıktı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçen askeri araç konvoyu, polis eskortu eşliğinde Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı yönüne hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Hatay, Suriye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Ardından Bir Skandal Açıklama da BAE'den Geldi: Kürtlerin Geleceğine Dair Endişeler Meşru Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak Cesedin Kimliği Kolundaki Dövme Sayesinde Teşhis Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:32:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]