Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
40 dakika önce
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Suriye
sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay
'a ulaştı.
Çeşitli kentlerden demiryoluyla İskenderun
'a getirilen askeri araçlar konvoy halinde yola çıktı. Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden geçen askeri araç konvoyu, polis eskortu eşliğinde Reyhanlı
'daki Cilvegözü
Sınır Kapısı yönüne hareket etti.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:52 Kaynak: İHA
Trump'ın Ardından Bir Skandal Açıklama da BAE'den Geldi: Kürtlerin Geleceğine Dair Endişeler Meşru
Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak
Cesedin Kimliği Kolundaki Dövme Sayesinde Teşhis Edildi