Suriye sınırına sevkiyat
34 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı araçlarlar mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:57 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Suriye
sınırındaki Suruç
ilçesine, zırhlı araçlarlar mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen mühimmat yüklü zırhlı araçlar, Şanlıurfa
'nın Suruç ilçesine ulaştı. 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynel Arap
ilçesi karşısında bulunan Suruç'un Mürşitpınar
Mahallesi'ndeki sınır hattına gönderildi.
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