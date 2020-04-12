Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi - Son Dakika

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Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi
6 saat önce
Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 16 anti personel mayını tespit edildiği bildirildi.
Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 16 anti personel mayını tespit edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde mayın/EYP araması yaptıkları belirtildi.
Aramalarda 16 adet M-14 anti personel mayını tespit edildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:22 Kaynak: AA
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