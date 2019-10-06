Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında hava hareketliliği
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Suriye sınırında hava hareketliliği

1 saat önce

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde yaşanan hava hareketliliği dikkat çekti.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde yaşanan hava hareketliliği dikkat çekti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kenti üzerinde hava hareketliliği yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Suriye hava sahası içerisinde yoğun uçak sesleri duyulurken, Telabyad üzerinde ise ABD'ye ait helikopterler uçtu. Ayn El Arab (Kobani) yönünden gelen helikopterlerin Resulayn istikametine gittiği görüldü.

(Şinasi İnan - Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç/İHA)

Suriye sınırında hava hareketliliği

Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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