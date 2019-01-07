Son Dakika Haberleri: Tam 191 Kilo Patlayıcı ile Büyükşehirleri Kana Bulayacaklardı

Tam 191 Kilo Patlayıcı ile Büyükşehirleri Kana Bulayacaklardı

1 saat önce

Mardin'de düzenlenen operasyonda, büyükşehirlerde kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilo patlayıcı madde ele geçirildi.

Mardin'in Suriye sınırına yakın Şenyurt Mahallesi'nde metropollerde terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilogram patlayıcı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI DÜZENEĞİ VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'nin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 gün önce Kızıltepe ilçesinin Şenyurt ve Salkım mahalleleri bölgesindeki tarlada patlayıcı bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendiği bildirildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, tarlada, bölgedeki 5 sırt çantasında ve gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada bidon içinde bantlarla sarılı 191 kilogram PETN tipi patlayıcı, 150 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 79 elektrikli kapsül, 14 zaman ayarlı anahtar sistemi, 15 uzaktan kumanda anahtarı, 94 pil, avometre, telsiz rölesi, yivsiz av tüfeği, 2 tabanca, 953 fişek, örgütsel içerikli kitap, drone ve 5 askeri kamuflaj ele geçirildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Mardin, Şenyurt, Suriye, 3. Sayfa, Güncel
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YORUMLAR (2)
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