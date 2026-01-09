Suriye ve AB İlişkileri Gelişiyor

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geliştirilmesi, Suriye ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi ve Avrupa'daki mülteci meselelerinin ele alındığı bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, kabule ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Şam'daki Halk Sarayı'nda Avrupa Konseyi Başkanı Sayın Antonio Costa'yı, Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen'i ve beraberindeki heyeti, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Sayın Esad Hasan Şeybani'nin katılımıyla kabul etti.

Görüşmede, Suriye Arap Cumhuriyeti ile AB arasındaki iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesi yolları ele alındı. Özellikle yeniden imar, Suriye ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi, ekonomik ortaklıklar ve sürdürülebilir kalkınma dosyaları ile insani konular ve Avrupa'daki mülteci meseleleri üzerinde duruldu. Taraflar ayrıca, Suriye halkının çıkarlarına hizmet edecek ve AB ile dengeli ve yapıcı bir ortaklığın kurulmasını destekleyecek şekilde, Suriye topraklarının birliğinin korunmasının ve siyasi diyalogun ufkunun genişletilmesinin önemini vurguladılar."

Von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, "On yıllar süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenme yolunda uzun bir yolculuğa çıktı. Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşasını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Costa is X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllarca süren savaş ve acıların ardından, Esad rejiminin düşüşü nihayet Suriye halkına bir umut ışığı oldu. AB'nin Suriye'ye verdiği desteğin devam ettiğini göstermek için bugün buradayız. Önümüzde hala uzun bir yol var, ancak sizler ilk adımları çoktan attınız" dedi.