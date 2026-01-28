Suriye ve Rusya Liderleri Kremlin'de Buluştu - Son Dakika
Suriye ve Rusya Liderleri Kremlin'de Buluştu

28.01.2026 19:02
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Putin ile görüşerek ikili ilişkileri ve iş birliğini ele aldı.

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye-Rusya ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ikili iş birliği konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmeye, her iki ülkeden üst düzey yetkililer de katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Suriye-Rusya ilişkilerinin derinliğini ve Rusya'nın Suriye'nin birliğine ve istikrarına verdiği desteğin önemini vurgulayarak, Suriye'nin geçen yıl büyük zorlukların üstesinden geldiğini, bunlardan sonuncusunun da topraklarının birleştirilmesi olduğunu belirtti ve istikrar ve barışa geçiş umudunu dile getirdi.

Başkan Putin ise Başkan Ahmed el-Şara'yı memnuniyetle karşıladı ve başta ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirme taahhüdünü vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin derin ve sürekli gelişme gösterdiğini ve Fırat'ın doğusundaki bölgelerin devlet yönetimine geri dönmesinin Suriye topraklarının birliğini güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu belirtti."

Kaynak: ANKA

