Suriyeli Hristiyanlardan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli Hristiyanlardan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

Suriyeli Hristiyanlardan Türkiye'ye teşekkür

7 saat önce

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Suriye'nin Rasulayn kentinde gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında, ilçede yaşayan 35 Hristiyan aileye gıda kolisi ve hijyen setleri dağıtıldı.

Suriyeli Hristiyanlardan Türkiye'ye teşekkür, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Suriye'nin Rasulayn kentinde gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında, ilçede yaşayan 35 Hristiyan aileye gıda kolisi ve hijyen setleri dağıtıldı. Hristiyan alemi için önemli olan yılbaşı günü gerçekleştirilen yardımdan büyük memnuniyet duyan Hristiyan aileler, Türkiye'ye teşekkür etti.


Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alındıktan sonra huzur ve güvenin arttığı Rasulayn'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezinin insani yardım faaliyetleri devam ediyor.


SUDKOM koordinasyonunda AFAD tarafından organize edilen insani yardımlar kapsamında, 2019'un son günü, AFAD tarafından temin edilen 150 gıda kolisi ve 150 hijyen seti ile Kızılay tarafından temin edilen 150 gıda kolisi, 150 hijyen seti, 150 oyuncak, 150 kutu helva ve 4 bin 50 paket süt, her iki kuruluşun görevlendirdiği personeller tarafından ilçe halkına dağıtıldı.


Rasulayn Yerel Meclis komisyonları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan yardımlar kapsamında bugün İHH Derneğince temin edilen 6 ton un da fırınlara ulaştırıldı.


İnsani yardımlar ve kamu hizmetleri yapılırken bölgede yaşayanlar arasında ayrım yapmayan Türkiye'nin Rasulayn'da gerçekleştirdiği faaliyetten büyük memnuniyet duyan 35 Hristiyan aile, Türk Devletine ve Türk askerine teşekkür etti.


Rasulayn'da yaşayan ihtiyaç sahibi Hristiyan ailelere ulaştırılmak üzere ilçedeki kiliseye teslim edilen yardımlardan dolayı duygularını dile getiren Naim Melki Musa, "Biz şu anda Süryanilere ait bir kilisenin önündeyiz. Türk yetkililerinin AFAD aracılığıyla Rasülayn'da bulunan Hristiyanlara yönelik insani yardım yapılması yönündeki talimatları üzerine, 35 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı. Yapılan yardımlardan dolayı Türkiye Cumhuriyetine ve onun Cumhurbaşkanına, yerel meclise, AFAD yetkililerine, hayırseverlere ve valimize Hristiyan cemaati adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı
Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz

Son Dakika Haberleri
01:22 Bakan Selçuk'tan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret - Son Dakika
01:21 Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika
01:21 Bakan soylu, egm mobese merkezi'ne telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu - Son Dakika
01:16 Başkent'te yeni yıl kutlamalarında geniş güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
01:15 İzmir'de yeni yıl coşkusu - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:23:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli Hristiyanlardan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]