Son Dakika Haberleri: Suriyeli Korsan Taksicilere Operasyon: 10 Gözaltı

Suriyeli Korsan Taksicilere Operasyon: 10 Gözaltı

1 saat önce

Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu kişileri korsan taksicilik yaparak Konya'ya götürdükleri belirlenen Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu kişileri korsan taksicilik yaparak Konya'ya götürdükleri belirlenen Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 6 kişinin daha arandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu kişilerin Konya'ya korsan taksiyle götürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından şahısların kullandığı araçları ve adreslerini belirleyen TEM ekipleri, korsan taksicilik yapan 16 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. 16 farklı adrese düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 6 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Şüphelilerin daha sonra İl Göç İdaresine sevk edilerek sınır dışı edileceği öğrenildi.

(İbrahim Yetkin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Türkiye, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var Güneş Enerjisinde Çatı, Cephe Uygulamalarına Yönelik Düzenleme Geliyor Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 13:00:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Korsan Taksicilere Operasyon: 10 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]