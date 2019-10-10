Suriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören 90 ülkenin öğrencileri, kampüste düzenlenen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Sanat Günleri'nde yemek kültürlerini tanıttı. Suriyeli öğrenciler, lokma dağıtıp, 'Allah ordumuzu her daim muzaffer etsin' yazılı pankart açarak 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen KÜLBİSS Günleri bugün yapılan etkinliklerle başladı. Demir Çelik Kampüsü Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 90 ülkeden Karabük'te öğrenim gören öğrenciler, yöresel kıyafetlerini giyip, yemeklerini açtıkları stantta sergiledi. Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve Çad Yükseköğretim Bakanı ve N'dcemena Üniversitesi Rektörü Mahamat Barka, stantları gezerek bilgi aldı, öğrencilerin ikramlarından tadıp, yöresel kıyafetlerini denedi.

Suriyeli öğrenciler, 'Barış Pınarı Harekatı' yazılı dövizler ile Türkiye ve Suriye bayraklarının bulunduğu stanttın önünde lokma dağıttı. Vali Gürel, beraberindekiler, Türk ve Suriyeli öğrenciler, 'Allah ordumuzu her daim muzaffer etsin' yazılı pankartın önünde dua etti.

Prof. Dr. Refik Polat ülke olarak insanlık için barış, dostluk ve adalet istediklerini ifade ederek, Birçok ülkelerin stantı var burada. Dünyaya şunu duyurmuş oluyoruz. Biz Müslümanlar hatta insanlık için barış, dostluk ve adalet istiyoruz. Bunu da ülke olarak her yerde haykırdık. Teröre karşı dik duruşumuzu bütün öğrencilerimize, akademisyenlerimize, çalışanlarımıza burada göstermiş olduk. dedi.

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3.sınıf öğrencisi Hasan Radvan(21), Türkiye'ye 8 yıl önce geldiğini, Suriyeli öğrenciler olarak 'Barış Pınarı Harekatı'na desteklediklerini belirterek, Bu harekat bizim ve Suriyeliler için çok iyi, çok güzel. İnsanlar barış içinde, huzur içinde olsunlar diye bu harekat yapılıyor. Medeniyetimizi ve kültürümüzü göstermek için buraya geldik ama aslında en büyük amacımız bu harekatı desteklemek. Suriye'de ki tanıdıklarım bu harekatı duyunca çok sevindiler. Huzur içinde kalmak istiyorlar. Biz de istiyoruz. diye konuştu.