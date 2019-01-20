Son Dakika Haberleri: Suriyeli Öğrencilerin Karne Heyecanı

Suriyeli Öğrencilerin Karne Heyecanı

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim Köyü'nde öğrenim gören Suriyeli 990 öğrenci, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnelerini aldı.

Suriyeli Öğrencilerin Karne Heyecanı, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim Köyü'nde öğrenim gören Suriyeli 990 öğrenci, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnelerini aldı.

Reyhanlı'da 100 dönüm arazi üzerine kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'nde öğrenim gören savaş mağduru 990 Suriyeli öğrenci, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı.

İlk dönemin başarıyla sona erdiğini söyleyen Reyhanlı Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer, "Suriye'nin geleceğini inşa edecek bireyleri yetiştirmek için kurduğumuz tesisimizde bulunan öğrencilerimiz karnelerini aldı. Hem öğrencilerimiz hem de bizler için çok mutlu bir gündeyiz. Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde bulunan 3 okulumuzda toplam 990 öğrencimiz öğrenim görüyor. Öğrencilerimizin tatil sürecini en verimli şekilde geçirerek ikinci dönemi de başarıyla tamamlamalarını ümit ediyoruz" dedi.

Tesis bünyesinde bulunan Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Engin Erbatan ise öğrenciler kadar kendilerinin de heyecanlı olduklarını söyleyerek, yoğun gayret ve emekle geçen 4 ayın sonucunu olumlu bir şekilde almanın mutluluğunu yaşadıklarını belitti. Erbatan, "İçerisinde bulunduğumuz tesiste toplam 3 okul var. Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 395 öğrencimiz karnelerini aldı. Bunun yanı sıra tesis içerisindeki tüm okullarda öğrenim gören 990 öğrenci ilk dönemi başarıyla tamamlamış oldu" diye konuştu.

2015 yılının Ramazan ayında Katar Yardım kuruluşu RAF ve İHH tarafından temeli atılan Reyhanlı Eğitim Köyü, 18 Mayıs 2017 tarihinde büyük bir törenle hizmete açıldı. Tesis içerisinde eğitim ve idari çalışmalar halen Yetim Vakfı tarafından yürütülüyor.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:04 Kaynak: DHA

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