Suriyeliler 4 değerli evcil kuşla yakalandı
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AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında durdurdukları 3 Suriyelinin yanlarında bulundurdukları 4 adet değerli evcil kuş koruma altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Söke
ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında durdurdukları 3 Suriyelinin yanlarında bulundurdukları 4 adet değerli evcil kuş koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Söke ilçesi Bağarası
Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurulan Suriye uyruklu İ.M., H.A. ve Z.H. isimli şüphelilerin yanında bulunan kafes içerisinde evcil 2 adet kınalı keklik, 1 adet bıldırcın ve 1 adet Kaliforniya
bıldırcını olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 4 adet değerli evcil kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi. Suriye uyruklu şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN
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