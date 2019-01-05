Son Dakika Haberleri: Suriyelilere Gıda ve Kışlık Kıyafet Yardımı

Suriyelilere Gıda ve Kışlık Kıyafet Yardımı

54 dakika önce

Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) Kırıkhan ilçesindeki 300 Suriyeli aileye gıda ve kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Suriyelilere Gıda ve Kışlık Kıyafet Yardımı, System.String[]
Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) Kırıkhan ilçesindeki 300 Suriyeli aileye gıda ve kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Gültepe Mahallesi'nde çadırlarda yaşayan Suriyelilere gıda kolisi, yetişkin ve çocuk kışlık kıyafetlerinin yanı sıra oyuncak dağıtıldı.

Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Vardı, ilçedeki muhtaç ailelerin gıda ve kıyafet gibi ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:34 Kaynak: AA

Gültepe, Kırıkhan, Güncel
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