Suriyelilere Gıda ve Kışlık Kıyafet Yardımı

Hatay
Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) Kırıkhan
ilçesindeki 300 Suriyeli aileye gıda ve kışlık kıyafet yardımı yapıldı. Gültepe
Mahallesi'nde çadırlarda yaşayan Suriyelilere gıda kolisi, yetişkin ve çocuk kışlık kıyafetlerinin yanı sıra oyuncak dağıtıldı.
Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı
, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.
Vardı, ilçedeki muhtaç ailelerin gıda ve kıyafet gibi ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılandığını kaydetti.