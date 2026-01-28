Suriyelilerin İstihdamı İçin Toplantı - Son Dakika
Suriyelilerin İstihdamı İçin Toplantı

Suriyelilerin İstihdamı İçin Toplantı
28.01.2026 17:37
UGDD, Suriyelilerin istihdam ve gönüllü geri dönüş süreçlerini ele alan bir toplantı düzenledi.

Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği (UGDD), Suriyelilerin istihdam ve gönüllü geri dönüşlerine ilişkin " Türkiye'de Gelecek Dönem Hibe Programlamasına Yönelik Kapsayıcı İstişareler" toplantısını gerçekleştirdi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin işgücü piyasasına erişimi, gönüllü geri dönüş ve yeşil ekonomi alanındaki potansiyellerine yönelik yapılan araştırmanın raporu ele alındı.

Bu kapsamda toplantıda, son dönemde resmi kayıtlarda ve uluslararası izleme verilerine yansıyan gönüllü geri dönüş rakamlarının, geri dönüş meselesinin yalnızca geleceğe dair bir öngörü değil, halen devam eden ve dikkatle yönetilmesi gereken bir süreç olduğu aktarıldı.

Bu çerçevede, işgücü piyasası ve geçim kaynaklarına yönelik politikaların, geri dönüş süreçleriyle birlikte ele alınmasının gerekliliği değerlendirildi.

Toplantı kapsamında ayrıca, geri dönüşüm ve sürdürülebilir tarım gibi alanlarda çıkan yeşil ekonomi fırsatlarının, hem Türkiye'de kalmaya devam edenler hem de gönüllü geri dönüşü düşünen Suriyeliler açısından uzun vadeli ve aktarılabilir geçim imkanları sunduğu ifade edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan UGDD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata, derneğin 2011 yılında kurulduğunu ve 7 ilde aktif olarak faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Korkutata, yaklaşık 6 aylık süreçte hazırlanan raporun istihdam ve geriye dönüş başlıklarıyla toplantıda ele alınacağını dile getirdi.

Raporun, son dönemde resmi kayıtlara yansıyan gönüllü geri dönüş rakamlarını teorik bir mesele değil, fiili ve güncel bir politika alanı olarak ele aldığını belirten Korkutata, bunun geçim kaynakları ve iş gücü piyasası için önemini vurguladı.

Ahmet Korkutata, ortak politika zemini üzerine çalışma ve öngörülü kararların alınması temennisinde bulundu.

Toplantıya, Ankara'da görev yapan büyükelçilik temsilcileri, Birleşmiş Milletler ajansları, uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Ekonomi, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

