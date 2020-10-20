Sürücülerden aldıkları paraları refüje saklıyorlardı, polise yakalandılar - Son Dakika

SİVAS'ta cadde üzerinde sürücülerden vicdan istismarı yaparak topladıkları paraları orta refüjde bulunan naylon brandanın altına saklayan dilenciler polise yakalandı. Sakladıkları paralarla birlikte polis merkezine götürülen dilencilere işlem yapıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gültepe Mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında yaşandı. Kavşak üzerinde grup dilenci sürücülerin kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek araçlardan para istemeye başladı. Yanlarında çocukları da bulunan dilenciler dakikalarca bu işlemi sürdürdü. Araçları tek tek gezen dilenciler topladıkları paraları ise kavşak ortasındaki refüje saklarken görüldü. Polis veya zabıta baskınında üzerlerinde para çıkmaması için böyle bir yönteme başvurdukları sanılan dilencilerin yöntemi görenleri hayrete düşürdü.

Bir süre bölgede para topladıktan sonra bölgeden uzaklaşmaya çalışan dilenciler polis engeline takıldı. İhbar üzerine olay yerine gelerek dilencileri yakalayan polis ekipleri orta refüjdeki naylon brandayı kaldırıp kontrol etti. Brandanın altından poşet ve sigara paketlerine konulmuş demir ve kağıt paralar çıktı. Dilenciler, yaklaşık 200 TL olduğu öğrenilen nakit para ile birlikte işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.