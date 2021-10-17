Sürücüyü şüpheli davranışları ele verdi! Aracın motor bölümüne saklanan çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika

Sürücüyü şüpheli davranışları ele verdi! Aracın motor bölümüne saklanan çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı
17.10.2021 19:27
Kırıkkale'de polis tarafından durdurulan bir aracın sürücüsünün hareket ve tavırlarından şüphe duyan polis, Cumhuriyet Savcılığı'ndan arama izni kararı alarak aracı aradı. Yapılan aramada motor bölümüne gizlenmiş çorap içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsü M.T.'nin (50) hareket ve tavırlarından şüphelenen polis, Cumhuriyet Savcılığı'ndan arama izni kararı aldı.
MOTOR BÖLÜMÜNDE ÇORAP İÇERİSİNDE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU
Otomobilde yapılan aramada motor bölümüne gizlenmiş çorap içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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