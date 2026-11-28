40 adayın 8 ayrı masada yarıştığı seçmelerde, her masadan bir isim halk oylamasıyla Dominik biletini alacak. Seyirci oylamasının sonuçları, oylamanın nasıl yapıldığı ve adaylar arasında yer alan isimler haberimizde.

SURVİVOR 2027 SEYİRCİ OYLAMASINI KİMLER KAZANDI?

Survivor 2027 seyirci oylamasının sonuçları henüz açıklanmadı. Survivor 2027 Seçmeleri'nin ilk bölümü 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 18.45'te TV8 ekranlarında yayınlandı. Oylamanın ne zaman açılıp kapanacağı ve sonuçların ne zaman duyurulacağı henüz açıklanmadı. Halk oylamasıyla Dominik'e gitmeye hak kazanan isimler belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVİVOR 2027 SEYİRCİ OYLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı sisteme göre Survivor 2027 Seçmeleri'nde toplam 40 aday yer alıyor. Adaylar 8 ayrı masada yarışıyor. İzleyiciler her masadan bir adaya oy veriyor ve her masada en çok oyu alan isim Survivor 2027 kadrosuna girmeye hak kazanıyor.

Halk oylaması TV8'in resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. İzleyiciler, destekledikleri adaylara oy vererek onların Dominik Cumhuriyeti'ne gitmesine katkı sağlayabiliyor.

SURVİVOR 2027 KADROSUNA KAÇ KİŞİ HALK OYLAMASIYLA GİRECEK?

Halk oylaması sonucunda toplam 8 gönüllü Survivor 2027 kadrosuna katılacak. Acun Ilıcalı açıklamasında, "8 masadan 1 kişi halk oylaması sonucuyla Survivor 2027 kadrosuna girmeye hak kazanacak" ifadelerini kullandı. Kadronun geri kalan isimleri ise yapım ekibi tarafından belirlenecek.

SURVİVOR 2027 SEÇMELERİNDE HANGİ ADAYLAR VAR?

Survivor 2027 Seçmeleri'nin ilk grubunda yer alan adaylar şöyle:

Beste Türkay

Bilge Aydın

Gizem Tokat

Sude Gül Ayaz

Yeliz Karataş

Adaylar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Yalı Çapkını dizisinde Carlos karakterine hayat veren Muhammed Mustafa oldu. Seçmelerin tanıtımında görünen oyuncu, "Beni Yalı Çapkını'ndan Carlos olarak tanıyorsunuzdur" sözleriyle kendini tanıttı. Muhammed Mustafa'nın Dominik'e gidip gitmeyeceğine de izleyici oyları karar verecek.

SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2027'nin 1 Ocak 2027 tarihinde TV8 ekranlarında başlaması planlanıyor. Yarışmanın ilk bölümünün MasterChef Türkiye finalinin ardından yayınlanması bekleniyor.

SURVİVOR 2027'DE KAPTANLAR KİM?

Survivor 2027'de eski şampiyonlar Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken takım kaptanı olarak yer alacak. Ancak iki isim parkurlarda mücadele etse de şampiyonluğu kazanamayacak. Büyük ödülü yalnızca gönüllülerden biri kazanabilecek.

SURVİVOR 2027 BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor 2027'nin büyük ödülü 10 milyon TL olarak açıklandı. Yarışmada iki takım mücadele edecek ve her takımda 10 yeni yarışmacı yer alacak.