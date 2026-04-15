Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir süredir fenomen Yiğit İnandı ile birlikte olan Nisa, ilişkisini ileri taşıyarak dikkat çeken bir gelişmeye imza attı.
Bir süredir aşk yaşayan çift, 24 Haziran 2025 tarihinde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Nişan kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, ikiliden yeni bir hamle daha geldi.
Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı, bu kez Rize’de dini nikah kıyarak ilişkilerini bir adım daha ileri taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan karelerde çiftin mutluluğu dikkat çekti.
İlk kez 2020 yılında Survivor’a katılarak adını geniş kitlelere duyuran Nisa Bölükbaşı, 2022 All Star sezonunda şampiyon olarak büyük bir çıkış yakalamıştı. Yarışma sonrası özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Nisa, şimdi evlilik yolundaki adımlarıyla konuşuluyor.
Son Dakika › Survivor › Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı’dan sürpriz adım! Rize’de dini nikah yaptılar - Son Dakika
