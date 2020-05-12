Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, çalışmaları inceledi - Son Dakika

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede devam eden parke taşı döşeme ve asfalt yama çalışmalarını inceledi.



Yüksel, Yalnızbağlar Mahallesi'nde hastane bağlantı yolu olarak kullanılan Abdulvahapgazi Sokağı'nda incelemelerde bulundu.



Kısa süre önce hizmete açılan hastane bölgesinin yollarının önemli olduğuna işaret eden Yüksel, "Bu yol, ambulanslar tarafından da kestirme bağlantı yolu olarak kullanıldığından parke taşları zamanla tahrip oldu ve değişime ihtiyaç duyuldu." dedi.

Yüksel, yolun Ramazan Bayramı öncesi hizmete sunulacağını dile getirdi.

Suşehri Sanayi Sitesi iç bağlantı yollarında başlatılan asfaltlama çalışmalarını da yerinde inceleyen Yüksel, şunları kaydetti:

"Koronavirüs dolayısıyla ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Fakat bizler bu günlerde belediye hizmetlerimizi de aksatmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimizin bir kısmı temizlik hizmetlerini devam ettirirken, bir ekibimiz sezonun açılması ile asfalt yama-bakım ve tamir çalışmalarını başlattı. Bununla birlikte kış sezonundan çıkmamız nedeniyle bozulan yollarımızdaki asfaltlarımızın yamaları, bakımları ve tadilatları yapılmaya başlanmıştır. Vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Allah'ın izniyle halkımızın bizlere olan güvenini boşa çıkartmayacağız."

Hemşireler Günü

Yüksel, Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında da "Bizimle ağlayan, bizimle gülen, bizimle bir aile gibi duygular taşıyan fedakar, cefakar hemşirelerimizi canı gönülden kutluyorum. Bu onurlu görevi ifası esnasında bizlere düşen başta hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmaktır." ifadelerini kullandı.