Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde AK Parti İlçe Danışma Toplantısı yapıldı
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Suşehri'nde AK Parti İlçe Danışma Toplantısı yapıldı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından İlçe Danışma İstişare Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Suşehri'nde AK Parti İlçe Danışma Toplantısı yapıldı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından İlçe Danışma İstişare Kurulu Toplantısı düzenlendi.


Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Suşehri halkının kendilerine verdiği güveni boşa çıkartmayacaklarını söyledi.

Suşehri halkına kalıcı güzel eserler bırakmak istediklerini belirten Yüksel, "İlçemize modern mezbaha kazandıracağız. İnşaat çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacağımız mezbaha yaklaşık 3 milyon liraya yapılacak. Parası hazır ve sadece protokol imzasını yapacağız." dedi.

AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ise ilçede hizmete açılan Devlet Hastanesinin tomografi cihazına kavuşması için ihale yapıldığını ifade etti. Uğurlu, tomografi cihazının montajının yapılarak, ay sonunda halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Hastanenin personel eksikliğinin de giderileceğini aktaran Uğurlu, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı ve İlçe Koordinatörü Vedat Sunkar da AK Parti'nin il genelindeki çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programa İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ile partililer katıldı.

AK Parti, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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