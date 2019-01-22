Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde Doğaya Yem Bırakıldı

Suşehri'nde Doğaya Yem Bırakıldı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Suşehri'nde Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

İlçe Belediye Başkanlığı ekipleri, yoğun kış şartlarının yaşandığı ilçede, kuşların aç kalmaması için Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan tabiat parkı, baraj gölü çevresine, Göllüköy Mahallesine ve yüksekokul bölgelerine yem bırakıldı.

Hayvanların yem bulmakta zorlandığını belirten Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, şunları kaydetti:

"Kuş ve güvercinlerin aç kalmaması için belediye ekipleri tarafından çeşitli bölgelere yem bırakıldı. Havalar elverişsiz olduğu sürece yem bırakmaya devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız da yemek atıklarını çöp yerine belirli yerlere koyarak onların beslenmesine yardımcı olmalı. Sokakta yaşayan köpek, kedi ve kanatlı hayvanları da gözetmeliyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Karşıyaka, Sivas, Suşehri, Güncel
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